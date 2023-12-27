На ваших вікнах конденсат починає з'являтися тоді, коли тепле повітря зсередини квартири стикається з холодною скляною поверхнею. І коли відбувається це зіткнення, повітря досягає "точки роси" та починає перетворюватися на видимі краплі роси.

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Відкривайте повітря в спальні на ніч

Тепле повітря, яке ви видихаєте під час сну, буде підвищувати вологість у вашій оселі. А якщо вікна закриті, цій вологості нікуди подітися, і вона буде перетворюватися на конденсат. Якщо ж ви відкриєте вікна, повітря буде виходити назовні, і ви уникнете цієї проблеми.

Тримайте штори відкритими на ніч

Закриті штори чудово допомагають з уникненням протягів, проте також вони запобігають нагріванню віконного скла опаленням. Це зробить скло більш холодним, ніж воно могло би бути, а згодом це призведе до конденсації. Тож що ширше ви відкриєте штори, то краще для ваших вікон.

Відкривайте вікна у ванній кімнаті під час прийняття душу

Під час прийняття ванни чи душу, навіть якщо ви робите це справді швидко, утворюється значна кількість папи. Відкриття вікна допоможе швидко вийти цій парі. А якщо у вашій ванній кімнаті немає вікон, ви можете подумати над тим, щоб залишати двері відчиненими після того, як ви виходите з ванної.

Відкривайте вікна на кухні під час готування

Приготування їжі та кип'ятіння води може утворити досить багато пару, і весь він в результаті опиниться на ваших вікнах та стінах. Для того, щоб уникнути цього, намагайтеся тримати вікна відкритими.

Сушіть одяг на вулиці

Так, взимку сушити одяг на вулиці може бути довго та неприємно, проте це точно допоможе уникнути конденсату. Коли одяг сушиться в приміщенні, він виділяє вологу у повітря, і загальна вологість у оселі також стає вищою. Згодом вся вона осяде на ваших вікнах у вигляді конденсату.