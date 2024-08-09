Губка створена з меламінової піни, добре усуває плями з підвіконня, кухонних та мікрохвильових плит, стільниць чи меблів. Окрім того, губка має ще багато інших корисних властивостей.

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Відчищає плиту від жиру

Якщо на газовій плитці є пригорілий жир, то усунути його допоможе меламінова губка. Вона також може швидко прибрати бруд з електричних плит.

Видаляє лак для волосся

На гребінцях та плойках може залишатися тонкий шар лаку для волосся. Щоб його видалити, треба лише легко провести по поверхні змоченою губкою.

Очищує брудну клавіатуру

Клавіатура від ноутбука чи комп’ютера часто брудниться та засмічується. Щоб очистити її, проведіть губкою по ній, яка прибере всі залишки пилюки чи їжі.

Прибирає сліди маркерів

Якщо у вас є діти, які обмалювали стіну – не проблема, бо меламінова губка зі всім впорається. Вона прибере сліди маркерів, крейди чи кольорових олівців.

Видаляє іржу

У випадку зі слідами іржі у ванній, які бувають дуже часто, варто застосувати губку, яка миттєво прибере пляму.

Очистить мікрохвильовку та холодильник

На цих приладах часто накопичуються бризки та розливи, тому спробуйте все витерти губкою, попередньо відімкнувши прилади від електромережі.

Видалить від плям буряка

Пляма від буряка залишає сліди на дошці, столі чи стільниці. Це ж стосується й граната. Щоб позбутися пігментованих плям – скористайтеся губкою.