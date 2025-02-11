Можливість не мити вручну гори посуду – неоціненна, і тому чимало людей тримають вдома посудомийні машини. Та ці корисні прилади можуть виконати ще кілька несподіваних завдань з прибирання, повідомляє 24 Канал.

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Пластикові іграшки

Якщо у вас є чимало пластикових конструкторів, машинок та інших іграшок, їх можна сміливо чистити у посудомийній машині. Головне – перед цим помістити їх у спеціальний мішок для прання, аби маленькі деталі не загубилися.

А фахівці переконують, що таким чином у посудомийці можна почистити взагалі будь-які іграшки.

Скляні абажури

Якщо ви помітили, що на ваших світильниках назбиралося чимало бруду та пилу, не варто витрачати час на те, аби відмити їх вручну. Достатньо буде покласти їх до посудомийної машини разом з рештою посуду, і прилад зробить усю роботу за вас!

Лоток від пральної машини

Певно, ви помічали, що з часом лоток пральної машини може серйозно забруднитися. І це, звісно ж, впливає на якість прання. Та вам не обов'язково чистити усі щілини самостійно – з цим легко впорається посудомийна машина.

Дитячий горщик та горщики для квітів

Ці предмети також можна сміливо класти до посудомийної машини. Фахівці також переконую, що для глибокого очищення у неї можна скласти також і ваші дозатори, мильниці та навіть стакани для зубних щіток.



Горщики для квітів можна почистити у посудомийці / Фото Pexels

Фільтр від витяжки

А ось ця новина може порадувати багатьох господинь – адже чищення витяжки є одним з найскладніших та найбільш неприємних завдань на кухні. Та якщо у вас є посудомийна машина, ви можете скласти фільтр у неї, а за кілька годин поставити назад його вже абсолютно чистим.

Силіконові чохли

Якщо ви помітили, що чохол від телефону став брудним, або ж почав жовтіти та втрачати прозорість, не варто відразу ж бігти за новим. Натомість складіть його до посудомийної машини, і результат не змусить себе довго чекати.