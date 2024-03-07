Що не можна садити біля огірків: повний список всіх рослин

Щоб посаджені огірки дали хороший врожай, їх треба вберегти від поганого сусідства з рослинами, які лише нашкодять їм. Саме тому важливо знати, що саме не можна садити біля популярних зелених овочів.

Огірки не є дуже вибагливими в догляді, але це не означає, що їх можна садити біля будь-яких овочів на городі, зазначають Поради 24. Щоб вони зійшли та добре росли, зверніть увагу на поради городників, які радять не саджати біля огірків певну категорію овочів і трав.

Читайте також Що не можна садити біля винограду: запам’ятайте, які рослини-сусіди є ворогами

Що не можна садити біля огірків

Не варто саджати огірки та картоплю поруч, оскільки вони можуть хворіти на фітофтороз та заражати одне одного.

Помідор теж вважається небажаним сусідом, адже їм потрібні різні умови. Огірки люблять багато води та й самі здатні виділяти багато вологи з листя. А от помідори через надлишок поливу та вологи можуть почати гнити.

Часник здатен сповільнити зростання огірків, тому краще його висаджувати трохи далі. Також на ріст огірків може вплинути посаджений поруч базилік, тому від такого сусідства варто відмовитися.

Взагалі городники не радять саджати поруч з огірками ароматні трави. Тому окрім базиліка, відмовтеся від посадки кінзи, чебрецю, материнки, розмарину тощо.



Що можна і не можна садити біля огірків / Фото Pexels

Що можна садити біля огірків

Добре поєднуються з огірками бобові та кукурудза. Квасоля чи горох будуть підживлювати ґрунт азотом, тож це корисно впливатиме на ріст огірків. Високорослі сорти кукурудзи також здатні вплинути на урожай та збільшити його.