Що не можна садити після картоплі: запам'ятайте, щоб не втратити урожай

Саджати картоплю на одній грядці можна не більше двох разів, після чого посадку культури треба змінити. Якщо вирощувати картоплю на одній грядці кілька років, то це пошкодить картоплі та родючості ґрунту.

Важливо, щоб рослини на грядках чергувалися. Це є ключовим фактором багатого врожаю. Запам’ятайте кілька правил чергування рослин на грядках, щоб ви змогли кожного року насолоджуватися смачними та здоровими овочами.

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Що не можна садити після картоплі

Отже, після того, як на одній грядці два роки поспіль родила картопля, після неї не варто висаджувати:

томати;

баклажани;

гострий і болгарський перець;

полуницю;

суницю.

Виявляється, що ви не зможете отримати гарні плоди, адже всі ці овочі та ягоди сприятливі до збудників та шкідників, що й картопля. Рослини можуть бути уражені фітофторозом та колорадським жуком, який є найбільшим шкідником на городі.

Особливу увагу зверніть на полуницю. Якщо посадити її після картоплі, то вона може легко вчепити медведку чи дротяника.



Що можна і не можна садити на грядці після картоплі / Фото Pixabay

Що можна садити після картоплі

Втім, земля не повинна залишатися порожньою, тому її варто засадити іншими культурами, яким не зашкодить те, що перед ними була посаджена картопля.

Відновити мінеральний баланс ґрунту допоможуть бобові культури. Вони поглинають наземну частину азоту з повітря для накопичення в бульбах.

Можна садити після картоплі хрестоцвіті овочі. На грядці добре вродить редис, ріпа та хрін. Однак будьте обережними, оскільки хрін дуже розростається, тому нерідко його потім буде неможливо позбутися на певній ділянці. Перед посадкою капусти грядку треба засіяти конюшиною, щоб відновити рівень мікро- та макроелементів.

Добре приймуться на городі гарбузові культури – кабачки чи патисони. А от огірки й гарбуз вирощувати не рекомендовано.

В якості сидератів висаджують злакові культури. Жито та овес є найпопулярнішими злаковими рослинами, які висівають перед зимовими заморозками. До весни вони збагатять ділянку поживними компонентами.