Що посадити біля півоній, щоб цвітіння не припинялося місяцями

Півонії – це ті квіти, які можуть прикрасити будь-який сад та додати йому витонченості. Ось тільки у догляді вони можуть бути досить вибагливими, тож потрібно знати, що можна посадити поряд.

Півонії – це надзвичайно популярні в Україні квіти – здебільшого через те, що вони мають досить багато різних видів: і деревоподібні, і трав'янисті тощо. Але щоб неповторна краса півоній заграла новими барвами, треба попіклуватися і про те, щоб підібрати для них хороших сусідів.

Цікаво Найкраще місце для посадки вишні: будете збирати врожай відрами

Де і як посадити півонії

Ландшафтні дизайнери оцінюють півонії надзвичайно високо, адже це досить декоративні квіти, які чудово ростуть в умовах українського клімату. І висаджувати їх можна як навесні, так і восени.

Та коли ви обираєте місце для посадки, потрібно враховувати не тільки особливості самої культури, але і загальну стилістику вашого саду та клумби. Важливо також правильно підібрати колірні переходи. Якщо у вашому саду переважають пастельні тони, подбайте про те, щоб і півонії були таких же відтінків.

Важливо також визначити, чи ви хочете приховати якісь недоліки простору, чи ж навпаки наголосити на окремому куточку. Від цього буде залежати густота посадки.

Півонії – це дуже компанійські рослини, які будуть добре поєднуватися і з багаторічниками, і з низькорослими рослинами. Поряд із півоніями можна посадити практично все, що завгодно, але є і кілька небажаних сусідів.

Зокрема, зверніть увагу на те, що не можна біля них висаджувати високі дерева із широкими кронами, плодові кущі та конвалії, які можуть активно розростатися.



Для півоній потрібно підібрати хороших сусідів / Фото Pexels

Флокси

Клумба з півоніями та флоксами може виглядати просто неймовірно. Це виграшний варіант і через те, що ці квіти цвітуть у різний час, але мають красиву зелену масу і так можуть доповнювати одна одну.



Флокси можна садити біля півоній / Фото Pexels

Гортензії

Це сусідство може виправдати себе, адже і півонії, і гортензії мають схожі вподобання щодо вологості. Та якщо ви думаєте, де ж посадити півонії, врахуйте, що посадити гортензії не складно, а цвітіння цих квітів почнеться відразу ж після того, як відцвітуть півонії, і буде продовжуватися протягом кількох місяців.



Гортензії – чудові сусіди для півоній / Фото Pexels

Лілії

Чимало садівників-аматорів ставлять собі питання, чи можна садити півонії біля лілій? І відповідь – так, виглядатиме така клумба просто неймовірно, адже періоди цвітіння цих двох культур часто переплітаються.

Обидві рослини також люблять сонце та вологий ґрунт, але без застоїв води та будуть не проти помірної підгодівлі.



Лілії можна садити біля півоній / Фото Pexels

Астильби

Коли ви думаєте про те, які багаторічники варто посадити у себе в саду, ви маєте обов'язково звертати увагу та декоративність рослин не тільки під час цвітіння, але і до та після нього. І астильби – це просто ідеальний варіант для клумби, адже вони довго цвітуть, але гарно виглядають також і без квітів.