Щоб добре прижилися і швидко зацвіли: які квіти потрібно посадити у червні

Червень – це місяць, коли більшість садово-городніх робіт все ще у розпалі. І попри те, що більшість рослин вже висаджені, ви все ще можете поповнити клумби новими рослинами.

У червні садівники можуть не тільки милуватися тією рослинністю, що встигли висадити раніше, але й додати до саду нові квіти та культури. І перший місяць літа насправді дуже добре підходить для посіву тих рослин, яким не страшна спека.

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Які квіти посадити у червні

Червень підходить для посадки швидкорослих однорічних квітів, які можуть порадувати цвітінням ще до того, як настануть морози. Наприклад, ось перелік таких квітів:

календула;

аліссум;

настурція;

космеї;

майорці;

волошки;

іпомеї;

чорнобривці.

Та садять у червні також і чимало багаторічників. Наприклад, непогано ростимуть яскраві і надзвичайно невибагливі газанії, а також левиний зів – але його вирощують через розсаду. Можна посадити у червні також дзвіночки та маргаритки – останні висаджують протягом усього літа насінням чи кореневищами.

Втім, зважайте на те, що багаторічники, посіяні насінням, будуть цвісти тільки на наступний рік, а ось розсада потішить пишними квітами вже через кілька місяців.



Деякі рослини можна садити у червні / Фото Pexels

Що ще посадити у червні

Є також кілька рослин, які зазвичай висаджують навесні або ж восени. Втім, якщо вам дуже хочеться виростити їх якомога швидше, то можна провести посадку і влітку – та приготуйтеся до того, що доведеться докласти значно більше зусиль.

Троянди . На клумбу їх ще можна висадити на початку літа. Проте потрібно уважно стежити, аби ґрунт не пересихав.

. На клумбу їх ще можна висадити на початку літа. Проте потрібно уважно стежити, аби ґрунт не пересихав. Бегонія . Зазвичай ці квіти саджають у горщик, але коли їх пересаджують у відкритий ґрунт, це роблять саме у червні.

. Зазвичай ці квіти саджають у горщик, але коли їх пересаджують у відкритий ґрунт, це роблять саме у червні. Іриси. У червні можна садити більшість сортів ірисів, втім, вам потрібно знайти добре освітлену та захищену від вітру ділянку.

Після того, як висадите ці рослини, не забудьте замульчувати ґрунт навколо стебла. Так земля збереже найбільшу кількість вологи.