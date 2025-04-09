Ростимуть там навіть краще: 5 овочів, що варто посадити в тіні

Багато людей намагаються підбирати для городів максимально сонячні ділянки, та це не завжди можливо. Втім, деякі овочі чудово ростуть і в тіні.

В повній тіні, певно, ростимуть добре тільки хрін та черемша. Втім, на невеликих ділянках облаштувати усі грядки на сонці часто просто неможливо, повідомляє 24 Канал. Тож на частково затінених ділянках культури потрібно обирати особливо уважно.

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Листова зелень

Серед овочів листова зелень є найбільш витривалою до тіні. Качанні салати звичайного розміру у тіні, на жаль, виростити не вдасться, а ось листові усіх видів почуватимуться у затінку цілком комфортно.

При цьому листові овочі в напівтіні нарощують набагато більшу зелену масу, хоч саме листя за розміром і буде меншим. Втім, воно все ж виросте більш соковитим на ніжним. Сміливо садіть шпинат, мангольд, листову гірчицю, цикорій та огіркову траву.

Капуста

Є чимало різновидів капусти, що можуть чудово переносити обмежене освітлення. Перші кандидати – це різновиди капусти, що схильні до стрілкування та втрати якості листя на сонці, як-от пекінська капуста. Броколі та цвітна капуста у затінку також сформують набагато смачніші та ніжніші суцвіття.



Капусту можна садити у тіні / Фото Pexels

Цибуля

Чимало видів цибулі дадуть навіть смачніший урожай у тіні, а не на яскравому сонці. Замість зростання листя та швидкого випускання стрілок, у півтіні буде стимулюватися зростання підземної частини рослини.

Буряк

У тіні буряк, можливо, виросте не настільки великим, як на сонці, але набагато солодшим. Чимало рослин мають кращий смак, коли ростуть не на яскравому сонці, і цим варто скористатися.

До речі, раніше ми вже ділилися найкращими сортами буряка, які варто висадити в себе на городі цьогоріч.

Ревінь

Багаторічний ревінь більш відомий у прохолодному кліматі, адже в спекотних регіонах росте він погано. Але якщо ви посадите її у напівтіні, вона буде розвиватися непогано, попри те, що свій яскраво-червоний колір ревінь краще проявляє на сонці.