Якщо ви посадите між рядами картоплі правильні культури, це може позитивно вплинути на урожайність цього коренеплоду. А ось неправильне сусідство може навпаки зашкодити.

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Що посадити біля картоплі

Картопля – це та культура, яка споживає з ґрунту досить багато поживних речовин, тож біля неї потрібно садити такі рослини, яким не потрібно надто багато елементів для харчування.

В іншому ж випадку вони почнуть конкурувати із картоплею. Не варто поряд садити і овочі, яка мають спільні із бульбою захворювання та яких можуть вражати однакові шкідники.

Добре підійде для міжрядь картоплі листова зелень. Сміливо висаджуйте листя салату, шпинат, базилік та листову гірчицю. Добре уживуться з коренеплодами також м'ята та коріандр. Ці рослини не потребують дуже великої кількості поживних речовин, тож можете садити їх біля картоплі.

А деякі дачники навіть переконують, що листова зелень може відлякувати колорадських жуків.



Біля картоплі можна посадити різну зелень / Фото Pexels

Добре для вирощування біля картоплі підходить і хрін. Він може навіть покращити смакові якості ваших коренеплодів, а також це зменшить ймовірність розвитку багатьох захворювань.

Можете ви посадити і квасолю, особливо кущову, адже вона добре насичує ґрунт киснем, а також може знизити ймовірність розвитку різноманітних захворювань на картоплі. Овочі відлякують шкідників один одного – колорадського жука та мексиканського жука.

Ще один підходящий овоч – кукурудза. Вона може також покращити смак картоплі, якщо їх вирощувати поруч. Та спостерігайте за тим, щоб бадилля не затінювало кущі картоплі. Тож садити кукурудзу можна тільки у випадку, якщо міжряддя досить широкі.

Також ви можете посадити між картоплею цибулю, часник та капусту. Підійде і буряк – це досить нейтральний сусід для картоплі. Такі культури можуть уживатися одна поряд із одною, і не передавати хвороби.

Що не можна садити біля картоплі?

Зважайте на те, що картопля відноситься до сімейства пасльонових, і біля овочу не варто садити інших представників цього сімейства. Якщо захворіє одна культура, то вона заразить і свого сусіда по ділянці.

До пасльонових відносяться помідори, баклажани, солодкий та гострий перець, а також тютюн.

Не варто садити біля картоплі також полуницю, соняшник, кабачки та огірки.