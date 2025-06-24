Що посадити на грядці після часнику: 5 безпрограшних варіантів

Деякі культури рекомендовано висаджувати на грядці після часнику. Він залишає після себе в ґрунті корисні мікроелементи, які підуть на користь іншим рослинам.

Урожай часнику городники збирають наприкінці липня, пише 24 Канал. Щоб грядка не пустувала, можна посадити овочі, які зійдуть ще до кінця сезону.

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Часник багатий на фітонциди, які воюють з бактеріями та мікробами в ґрунті. Після збору часнику, вони залишаються на грядці, тому посаджені рослини будуть захищені від різних шкідників та хвороб.

Що можна садити після часнику

Морква

Часник не забирає з ґрунту багато поживних речовин, тому можна сіяти моркву й не перейматися про внесення добрив та азотних підживлень. Після часнику морква виростає дуже солодкою. Потрібно лише забезпечити хороший полив грядки перед сіянням та зробити накриття з плівки, щоб підтримувати рівень вологості.

Зелень

На грядці після часнику можна посадити будь-яку зелень. Чудово після культури росте кріп, салат, рукола, петрушка та шпинат.



Список рослин, які можна садити після часнику / Фото Pexels

Огірки

Посійте на городі після часнику ранньостиглі сорти огірків. До осені вони встигнуть зійти, тож ви зможете поласувати молодими й хрумкими плодами.

Редиска

На грядці після часнику – редисці досить комфортно. Вона виросте ще до завершення сезону, тож очікуйте ближче до осені на соковитий урожай.

Горох

Посаджений після цибулі горох встигне потішити урожаєм вже за короткий час, а бадилля можна залишити в ґрунті як корисний сидерат.

До слова! Фітофтороз – поширене грибкове захворювання томатів, яке уражає рослини у вогку та прохолодну погоду, тому профілактичне обприскування є важливим. Ми розповіли, як вивести фітофтору з помідорів.

Не варто садити на грядці після часнику рослини з того ж сімейства. Городники не радять сіяти ріпчасту цибулю, порей чи черемшу, оскільки в них однакові шкідники та хвороби.