Для того, щоб стати садівником-любителем і виростити в себе не підвіконні зелень, вам не потрібно багато обладнання – всього трохи терпіння, гарно освітлене місце і трохи ґрунту. 24 Канал підібрав список рослин, які ви можете виростити без особливих зусиль.

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Базилік

Виростити базилік надзвичайно просто, і з цим впорається навіть новачок. Все, що вам потрібно зробити – це взяти гілочку рослини та помістити її у стакан з водою та почекати, поки вона пустить коріння. Після цього обережно пересадіть гілочку базиліку в ґрунт, і вже за кілька тижнів ви будете мати повноцінну рослину.

Головне – не забувайте його поливати та поставте на місце, де буде якомога більше природного непрямого світла.

Цибуля

Способів проростити зелену цибулю вдома існує безліч, та найпростіший – у пластиковій пляшці. Так ви можете пошарово розмістити землю та цибулю, яка буде пробиватися через отвори у пластику, і ви зможете виростити більше зелені на невеликій ділянці.

Вирощувати цибулю на підвіконні можна у будь-який час, і вона не потребує майже ніякого догляду. Головне – так це не забувати її поливати, і вже зовсім скоро у вас буде зелень для смачного салату!

Імбир

Ви можете бути здивовані, та навіть імбир можна легко виростити у домашніх умовах. Для цього вам потрібен корінь цієї рослини, який ви можете придбати у магазині. Садити імбир потрібно або взимку, або ж рано навесні. Для посадки ви можете використовувати будь-яку землю, тільки перевірте, щоб вона була досить пухкою, аби паростки могли легко пробитися на поверхню.

Варто пам'ятати і про дренаж, адже імбир не переносить надмірного зволоження.

Розмарин

Виростити розмарин може бути трошки складніше, адже цій рослині потрібно багато світла та тепла, а також вона не переносить заморозків. Тож вам потрібно знайти досить тепле місце у квартирі. Намагайтеся садити цю рослину у вапняний, легкий ґрунт. Вирощувати розмарин варто з насіння, а ідеальний час для цього – лютий та березень.



Розмарин можна легко виростити вдома / Фото Pexels

Часник

Зелений часник може також стати цікавим доповненням до салату, і виростити його так само легко, як і цибулю. Просто дайте зубчику часника прорости у невеликій місткості з водою, а потім використовуйте зелені паростки у приготуванні різноманітних страв.

М'ята

Якщо у вас є всього одна гілочка м'яти, ви легко можете перетворити її на запашний кущ. Для цього вам потрібно поставити цю гілочку у воду та почекати, поки на ній не з'являться корінці. Пересаджувати м'яту у ґрунт можна вже за кілька днів.