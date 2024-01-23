Можливо ви купили орхідею та намагаєтеся доглядати за нею, як за звичайним вазоном? Поливаєте раз на тиждень, кожні кілька років пересаджуєте в новий ґрунт. Що ж, орхідея, на жаль, потребує більш вибагливого догляду.

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Полив орхідеї

Існує чимало видів орхідеї і так само чимало різноманітних способів поливу цієї квітки. І ви можете обрати той, що підійде для вас найкраще. Та все ж потрібно знати про деякі основні правила.

Нижній полив. Вам потрібно набрати у тазик води кімнатної температури, а потім поставити вазон так, щоб вода не могла дійти до горщика. Залиште орхідею у цьому тазику на дві – три години. Коріння квітки втягне стільки води, скільки потрібно. Коли час спливе, вийміть рослину та помістіть її на місце, а зайву воду вилийте.

Верхній полив. Орхідею потрібно віднести до ванної кімнати та включити невеликий струмінь води. І ним обережно полийте зверху субстрат, у який посаджена орхідея. Вода витікатиме крізь отвори в горщику. Після поливу зайву воду потрібно злити.

Обприскування з пульверизатора. Обприскувати вам потрібно коріння, яке видно із землі, і цей спосіб поливу – один із найкращих, адже так ви будете насичувати безпосередньо кореневу систему. Та пам'ятайте, що якщо орхідея стоїть у холоді, обприскування коріння буде не найкращою ідеєю. До того ж вода не повинна потрапляти на листя рослини.



Поливати орхідею потрібно досить обережно / Фото Pexels

Пересадка

Квітку ви можете пересаджувати у будь-яку пору року, але робити цього не варто у той час, коли вона цвіте. Пересадка – це справжній стрес для квітки, тому вона може скинути свій цвіт. І пересаджувати рослину варто тільки у тому випадку, коли є можливість дістати орхідею із горщика та не зашкодити її корінню.

Якщо у квітці ви побачили хворе чи зіпсоване коріння, це може бути сигналом, що рослину пора пересаджувати – це допоможе зупинити процес гниття.

Субстрат для квітки має складатися із соснової кори, моху та вугілля. Але для ніжних орхідей краще придбати вже готовий субстрат. Пересаджувати орхідею краще у вже готовий горщик.

Температура та світло

Орхідея – це та квітка, якій потрібне сонячне світло, але на час цвітіння ви можете прибрати її у більш затінене місце. Після того, як орхідея відцвіте, її потрібно поставити у місце, де є багато світла, але куди не потрапляють прямі сонячні промені.

Якщо ж на листя орхідеї потраплятиме пряме світло, на ньому можуть залишитися опіки, а коріння почне гнити. Температуру у приміщенні варто тримати приблизно у 23 градуси за Цельсієм.