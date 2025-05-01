Нераціональне використання соди може призвести до подряпин, втрати блиску чи незворотного пошкодження, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Сода містить абразивні частинки, тому з цим засобом слід бути обережними й точно знати дозволені способи використання. Далі розповімо, з чим саме не можна застосовувати соду.

Делікатні тканини

Сода часто допомагає вивести плями, однак її не можна використовувати на ніжних матеріалах. Абразивна структура здатна пошкодити волокна й навіть призвести до розриву тканини. У деяких випадках сода може сильно пошкодити шовк, атлас, мереживо чи оксамит, тому від ідеї відпирання содою треба відмовитися.

Шкіра

Сода здатна сильно пошкодити шкіру, тому на цьому матеріалі її не можна використовувати в жодному разі. Через соду шкіра може через деякий час почати тріскатися.

Електронні пристрої

Незначне тертя содою може залишити на смартфонах, ноутбуках чи телевізорах маленькі мікроподряпини. Від відбитків пальців краще скористатися спеціальною рідиною чи серветкою з мікрофібри.



Електронні пристрої не можна мити содою / Фото Pexels

Вироби з вовни

Від лужного середовища соди вовняні матеріали можуть сильно постраждати. Сода руйнує структуру волокон вовни, тож річ втратить форму, м’якість та навіть свої теплоізоляційні властивості.

Алюмінієві поверхні

Не можна содою мити алюмінієвий посуд чи решітки для грилю. Абразивність може залишити подряпини, а лужне середовище призведе до зміни кольору. Замість соди краще скористатися спеціальним засобом для миття посуду.

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Яскраві речі

Сода має ледь помітний відбілюючий ефект, тож якщо тканина кольорова, на місці плями може бути помітне незначне вибілення. Щоб зберегти річ яскравою, краще обирати засіб для прання кольорових речей.