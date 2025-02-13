Ці подарунки заборонені на День святого Валентина: принесуть тільки розчарування

День закоханих вже не за горами, а значить – потрібно подбати про ідеальний подарунок для своєї другої половинки. Але є речі, які дарувати точно не варто.

Деякі подарунки до Дня закоханих краще не дарувати – про них існують не найкращі прикмети, повідомляє 24 Канал. Тож варто дізнатися про них заздалегідь, аби не притягнути до своїх стосунків сварки та незлагоду.

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Які подарунки на Валентина приносять сварки?

Якщо ви хочете вразити свою другу половинку продуманим подарунком, краще задуматися про те, які ідеї потрібно відмести одразу. І ось кілька речей, які можуть притягнути до закоханих негативну енергетику.

Парфумерія . Кожна людина має дуже індивідуальні вподобання, і обирати парфуми, доглядову косметику для тіла та волосся тощо – це дуже ризикований крок. Робити це потрібно тільки у випадку, якщо ви точно знаєте, що саме хоче ваша друга половинка. А також езотерики вважають, що такий подарунок може призвести до погіршення стосунків.

. Кожна людина має дуже індивідуальні вподобання, і обирати парфуми, доглядову косметику для тіла та волосся тощо – це дуже ризикований крок. Робити це потрібно тільки у випадку, якщо ви точно знаєте, що саме хоче ваша друга половинка. А також езотерики вважають, що такий подарунок може призвести до погіршення стосунків. Гострі предмети . На будь-яке свято дарувати гострі предмети не можна – вони начебто приносять невдачу та можуть зіпсувати стосунки між людьми. Тож не варто обирати як подарунок ножиці чи ножі.

. На будь-яке свято дарувати гострі предмети не можна – вони начебто приносять невдачу та можуть зіпсувати стосунки між людьми. Тож не варто обирати як подарунок ножиці чи ножі. Скляні речі . Чимало людей вже чули забобони, що розбите скло віщує нещастя. Тож дарувати скло точно не варто – так можна "розбити" стосунки.

. Чимало людей вже чули забобони, що розбите скло віщує нещастя. Тож дарувати скло точно не варто – так можна "розбити" стосунки. Годинник. Вважається, що якщо годинник зупиниться, зіпсуються і стосунки між людьми. Тож дарувати його – ризикований крок. А деякі навіть вірять, що розставання неминуче у будь-якому випадку – навіть якщо механізм надійний і ніколи не зупиниться.



Годинник не можна дарувати на День закоханих / Фото Pexels

Які подарунки на святого Валентина є поганою ідеєю?

Окрім подарунків, що вважаються поганою прикметою, є кілька поширених варіантів, від яких також варто відмовитися – адже вони можуть образити другу половинку та видатися нетактовними.