Прикмети стверджують, що скарги про брак грошей – це саме те, що може відвернути від вас фінансовий успіх, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Тож варто забути про кілька небезпечних фраз, що можуть притягувати бідність.

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Мені це не по кишені

Якщо ви будете постійно говорити, що не можете собі чогось дозволити, чи що річ вам не по кишені – ви можете відлякати від себе усі гроші. Езотерики вірять, що такі слова – це начебто сигнал для всесвіту, що ви зовсім не маєте потреби у придбанні цієї речі чи послуги.

Високооплачувана робота мені не світить

Якщо ви постійно будете думати про те, що не маєте достатньо навичок чи досвіду для отримання хорошої роботи, це начебто говорить про неготовність до появи у долі великих грошей. Езотерики переконують, що невпевненість у собі і своїх силах – це знак, що ви не отримаєте бажаного.

Як тільки з'являться гроші, куплю собі щось

Ця фраза може свідчити про те, що ви не вмієте правильно розпоряджатися фінансами – прагнете одразу витратити всю суму, що з'являється. Такий підхід не приведе до багатства, а готовність швидко розлучитися з доходами начебто відштовхує від вас грошову енергію.



З грошами потрібно обходитися обережно / Фото Pexels

В інших грошей багато, а в мене мало

Ця фраза може стати потужною установкою на бідність. Коли ви так постійно говорите, наче програмуєте себе на постійну нестачу коштів. Достаток настане тільки у випадку, коли ви навчитеся по-іншому мислити та говорити, переконують езотерики.

Багато грошей можна тільки вкрасти

Якщо вимовляти цю фразу, можна позбавити себе можливості заробити великі гроші, адже вони до вас не прийдуть. Так ви начебто прирікаєте себе на одержання тільки тієї суми, що вистачить лише на задоволення базових потреб.