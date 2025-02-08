Приметы утверждают, что жалобы о нехватке денег – это именно то, что может отвернуть от вас финансовый успех, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Поэтому стоит забыть о нескольких опасных фразах, что могут притягивать бедность.

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Мне это не по карману

Если вы будете постоянно говорить, что не можете себе чего-то позволить, или что вещь вам не по карману – вы можете отпугнуть от себя все деньги. Эзотерики верят, что такие слова – это вроде сигнал для вселенной, что вы совсем не нуждаетесь в приобретении этой вещи или услуги.

Высокооплачиваемая работа мне не светит

Если вы постоянно будете думать о том, что не имеете достаточно навыков или опыта для получения хорошей работы, это вроде бы говорит о неготовности к появлению в судьбе больших денег. Эзотерики убеждают, что неуверенность в себе и своих силах – это знак, что вы не получите желаемого.

Как только появятся деньги, куплю себе что-то

Эта фраза может свидетельствовать о том, что вы не умеете правильно распоряжаться финансами – стремитесь сразу потратить всю появляющуюся сумму,. Такой подход не приведет к богатству, а готовность быстро расстаться с доходами как будто отталкивает от вас денежную энергию.



С деньгами нужно обходиться осторожно / Фото Pexels

У других денег много, а у меня мало

Эта фраза может стать мощной установкой на бедность. Когда вы так постоянно говорите, как будто программируете себя на постоянную нехватку средств. Достаток наступит только в случае, когда вы научитесь по-другому мыслить и говорить, убеждают эзотерики.

Много денег можно только украсть

Если произносить эту фразу, можно лишить себя возможности заработать большие деньги, ведь они к вам не придут. Так вы как будто обрекаете себя на получение только той суммы, что хватит лишь на удовлетворение базовых потребностей.