Стіл вважається предметом з досить сильною енергетикою, тож на нього не можна класти все підряд. Чимало прикмет стверджують, що він може притягнути нещастя, якщо поводитися необачно. І особливо уважними потрібно бути з кількома предметами, які ви на нього кладете.

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Ключі

Покласти ключі на стіл на кухні – це значить закликати у дім бідність та неприємності, тож краще відмовитися від такої звички. Пращури також вважали, що якщо це постійно робити, то в родині не буде ні ладу, ні достатку.

А якщо ви ще й гучно кинете їх на стіл, це може призвести до великої сварки.

Ніж

Звісно ж, ви не можете не користуватися ножем на обідньому столі, адже саме за ним і проводяться усі приготування. Але ось залишати його на ньому потім не можна, адже це прикмета до нещастя та хвороб. Також деякі вірять, що це може спричинити сварку господарів.

А якщо залишити ніж на столі на ніч, тоді сон буде поганим і снитимуться жахіття.

Гроші

Пращури були переконані, що гроші у жодному разі не можна залишати на столі. Якщо не дотримуватися заборони, тоді на сім'ю очікуватимуть дуже серйозні матеріальні витрати, і справа може дійти навіть до порожнього гаманця.



Гроші не варто класти на стіл / Фото Pexels

Гребінець

Залишений на столі гребінець може спричинити скандали між мешканцями дому, тож не варто ним розкидатися. Існує також повір'я щодо того, що залишений гребінець на столі накликає на людину ситуацію, в якій вона може зганьбитися.

Шапка

Ось що точно не варто кидати на стіл, так це шапку. Вона призводить до невдач та серйозних фінансових проблем.

А інша прикмета свідчить про те, що шапка на столі може призвести до головного болю у її власника.