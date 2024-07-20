Досить часто хлорку використовують зовсім не за призначенням. Дехто миє нею підлогу та навіть не розуміє, що лише робить гірше.

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Чому не можна мити підлогу з хлоркою

Хлорка є токсичною та алергенною. Вона виділяє токсичні пари, які подразнюють дихальні шляхи, очі та шкіру. А ще в деяких людей можуть статися алергічні реакції: з’явиться висипка, свербіж, кашель та проблеми з диханням.

А ще хлорка є небезпечною для дітей і тварин. Вона викличе подразнення шкіри та слизових оболонок. Окрім того, рідина може пошкодити покриття. Особливо вразливим є натуральне дерево та деякі види плитки. Хімікат призведе до корозії та знебарвлення.

Що не можна мити хлоркою

Металеві поверхні. Сильний хімікат призведе до появи корозії та іржі на виробах з нержавіючої сталі чи алюмінію.

Пластик. Під впливом агресивної хлорки деякі пластикові поверхні можуть розкладатися, тож це знизить їхню міцність.

Електроніка. Категорично заборонено мити хімікатом побутові прилади та речі з електронними елементами. Миття хлоркою може призвести до короткого замикання.

Текстиль і меблі. Миття хлоркою призведе до знебарвлення виробів та руйнування структури тканини.

Суворо забороняється мити хлоркою посуд чи використовувати засоби на основі хлору для очищення виробів з гуми, акрилу та силікону. Хлоркою також не можна мити керамічні чи кам’яні поверхні.

Якщо ж ви використовуєте хлорку для прибирання, обов’язково одягніть засоби індивідуального захисту: рукавички, маску чи респіратор. Приміщення після прибирання треба провітрити.