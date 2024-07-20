Довольно часто хлорку используют совсем не по назначению. Некоторые моют ею пол и даже не понимают, что только делает хуже.

Читайте также Ржавчина на унитазе исчезнет за минуту: нужен простой продукт из кухни

Почему нельзя мыть пол с хлоркой

Хлорка является токсичной и аллергенной. Она выделяет токсичные пары, которые раздражают дыхательные пути, глаза и кожу. А еще у некоторых людей могут произойти аллергические реакции: появится сыпь, зуд, кашель и проблемы с дыханием.

А еще хлорка опасна для детей и животных. Она вызовет раздражение кожи и слизистых оболочек. Кроме того, жидкость может повредить покрытие. Особенно уязвимым является натуральное дерево и некоторые виды плитки. Химикат приведет к коррозии и обесцвечиванию.

Что нельзя мыть хлоркой

Металлические поверхности. Сильный химикат приведет к появлению коррозии и ржавчины на изделиях из нержавеющей стали или алюминия.

Пластик. Под воздействием агрессивной хлорки некоторые пластиковые поверхности могут разлагаться, поэтому это снизит их прочность.

Электроника. Категорически запрещено мыть химикатом бытовые приборы и вещи с электронными элементами. Мытье хлоркой может привести к короткому замыканию.

Текстиль и мебель. Мытье хлоркой приведет к обесцвечиванию изделий и разрушению структуры ткани.

Строго запрещается мыть хлоркой посуду или использовать средства на основе хлора для очистки изделий из резины, акрила и силикона. Хлоркой также нельзя мыть керамические или каменные поверхности.

Если же вы используете хлорку для уборки, обязательно наденьте средства индивидуальной защиты: перчатки, маску или респиратор. Помещение после уборки надо проветрить.