Не мийте ці речі в посудомийці: вона їх зіпсує

Посудомийна машина є на кухні в багатьох з нас. Техніка є дуже зручною, тож більшість людей закладають всередину чимало інших речей, окрім посуду. Втім, не все можна мити у посудомийній машині, бо на певні предмети вона має поганий вплив.

Через високу температуру й сильні струмені води, деякі предмети можуть пошкодитися, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Саме тому фахівці закликають деякі речі мити вручну, щоб вони довше прослужили й не ламалися.

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Чутливий посуд

Не варто в посудомийну машинку класти алюміній, мідь, чавун, вуглецеву сталь чи сковорідки з антипригарним покриттям. Їх треба мити лише вручну.

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Вироби з пластику

Кришки та контейнери для зберігання їжі не варто мити в посудомийній машині, оскільки вони можуть деформуватися. Від високої температури тонкий пластик дуже швидко пошкоджується. В окремих випадках можна використовувати лише верхню полицю в машинці.

Термокружки

Термоси й термокружки не рекомендовано мити в посудомийній машині. Це допоможе їм довше прослужити й зберігати надалі необхідну температуру.

Дерев’яні предмети

Не варто класти дерев’яні лопатки чи ложки в посудомийну машину, оскільки при такому митті вони втратять свою обробку.



Не все можна мити в посудомийці / Фото Pexels

Мармур

Матеріал є дорогим, тому може пошкодитися у посудомийній машинці. Тарілки, обробні дошки й качалки варто мити руками.

Срібло 925 проби

Миття срібних столових приладів у посудомийній машині може їх зіпсувати, тому краще від цієї ідеї відмовитися.

Кухонні ножі й ножиці

Висока температура тупить леза, а сильні струмені води можуть вдарити ніж об інший посуд та пошкодити його. А от дерев’яні ручки можуть тріснути чи розхитатися.

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Скло та кришталь

Не варто класти до посудомийної машини дуже особливі й дорогі келихи для вина, оскільки через різкий перепад температур, кришталь може потемніти. Якщо ніжки зсунуться під час миття, то можуть легко розбитися.