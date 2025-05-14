Якщо вам здавалося, що маленький отвір у раковині – це зовсім безкорисне та непотрібне доповнення до сантехніки, то це зовсім не так, повідомляє 24 Канал. Він може врятувати вас від досить серйозних проблем.

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Навіщо у раковині потрібний другий отвір?

Якщо ви принаймні раз замислювалися над тим, як називається непримітний отвір у раковині нагорі, тепер ви можете запам'ятати. що його назва – перелив. І створений він був не просто так, адже може запобігти потенційному затопленню.

Навіщо ж потрібна ця маленька деталь у ванній та раковині? Більшість людей не знають, і через це забувають про одне важливе завдання – час від часу чистити її. В переливі під час користування ванною та раковиною часто накопичується не тільки бруд та залишки мийних засобів, але й пліснява – і якщо вчасно з цим не розібратися, з часом він почне досить неприємно пахнути.

До речі, раніше ми розповідали про основні причини, чому ваша ванна виглядає такою брудною.

Очистити перелив неймовірно просто – для цього потрібно тільки взяти ватний диск та замочити його в оцті чи іншому засобі, а після цього ретельно почистьте отвір всередині.



Перелив потрібно чистити / Фото Pexels

Якщо ви помітили, що отвір дуже сильно засмітився, можна також скористатися простим пристроєм – візьміть шматочок дроту, а один його кінець обмотайте ватою чи тканиною, змоченою в оцті. Дріт потрібно вставити в отвір, а тоді обережно протерти стінки переливу всередині.

Перелив всередині з'єднаний зі зливною трубою. І це значить, що якщо злив буде закритий чи забитий сміття, після того, як вода досягне певного рівня, вона почне зливатися через інший отвір. Він важливий для того, аби відрегулювати рівень води в умивальнику та уникнути затоплення оселі.