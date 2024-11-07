Універсальний мийний засіб може впоратися з великою часткою безладу у вашому домі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Втім, до деяких поверхонь краще навіть не наближатися із мийним засобом.

Цікаво Ви їсте їх надто часто: ось 5 таємно шкідливих продуктів для сніданку

Електроніка

Звісно, ви вже здогадувалися про це раніше, але телефони та екрани комп'ютера й телевізора нізащо не можна мити із використанням мийного засобу. Втім, це не значить, що протирати їх не варто. Але натомість потрібно використовувати спеціальні засоби та сухі серветки з мікрофібри.

А ось вода може суттєво нашкодити, якщо вона через щілини потрапить всередину пристроїв.

Дерев'яні поверхні

Якщо у вас вдома є чимало меблів, виготовлених із справжнього дерева, під час їхнього очищення потрібно бути особливо обережними. І використання універсального мийного засобу – це пряма дорога до пошкодження покриття та видалення захисного шару дерева.

Після цього поверхня стане вразливою та буде легко пошкоджена згодом. Натомість потрібно використовувати м'які мийні засоби, або ж спеціальні рідини для чищення дерева. Наприклад, експерти переконані, що звичайна оливкова олія чудово підходить для того, аби видалити плями з дерев'яних меблів.



Дерево не варто мити мийним засобом / Фото Pexels

Мармур та граніт

Стільниці з натурального каменю ввійшли в моду ще десятиліття тому і все ще залишаються в тренді. Вони не тільки стильні, але й міцні, але кілька необрежних використань універсального мийного засобу можуть призвести до того, що вам доведеться робити ремонт на кухні.

Мило спричиняє тьмяність поверхні та повністю псує вигляд натурального каменю. Для очищення гранітних стільниць рекомендують використовувати тканину з мікрофібри та звичайне натуральне мило для посуду.

Вікна та дзеркала

Чи є щось більш неприємне, ніж витратити години на очищення вікна, а потім виявити, що робота була повністю марна, адже скло покрили помітні білі смуги? А саме це і трапиться, якщо ви будете використовувати універсальний мийний засіб для очищення вікон. Насправді найкраще буде використовувати спеціальний засіб для скла, або ж розведений з водою оцет.

М'які меблі

Якщо у вас виникла спокуса почистити меблі з м'якою оббивкою за допомогою універсального засобу для чищення, краще подумайте ще раз. Насправді така агресивна хімія може легко позбавити ваші меблі їхнього кольору та створити на них тьмяні плями. Для точкового очищення дивану та крісел краще використовувати спеціальний засіб, або ж м'який пральний порошок.

Килим

Як і м'які меблі, килими можуть суттєво постраждати від такого очищення. Це призведе і до знебарвлення волокна, а тертя може навіть закріпити плями. Замість цього ви можете виготовити свій засіб для миття килимів з мильної води, білого оцту та харчової соди.