Особливо багато зайвого непотребу накопичується у великих та містких гаманцях, пише 24 Канал. Звісно, є певні речі, які нам необхідні – це невеличкі аркуші з адресою чи важливі контакти, втім справжню шкоду приносять не вони.

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Що не можна носити в гаманці

Не можна тримати у своєму гаманці гроші, якими вже ніхто не користується. Якщо вони вийшли з обігу, то починають нести негативну енергію. Не можна також тримати порвані гроші, бо вони відвертають фінансовий потік. У гаманці мають бути акуратні та презентабельні купюри.

Найчастіше більшість з нас зберігають чеки, однак цього робити не треба, бо вони спонукають ще більше витрачати гроші, а не притягують їх. Також не треба зберігати квитанції. Вони створюють сміття й привертають те ж – дрібні купюри й малий заробіток.



Непотріб у гаманці призведе до бідності / Фото Pexels

Не варто зберігати у гаманці протерміновані кредитні картки, оскільки вони вже не активні, тож несуть з собою погану енергетику. Не варто носити в кишеньці гаманця пігулки, бо вони привертають погані події.

Окрім того, треба позбуватися старих гаманців, які мають поганий зовнішній вигляд. Такий гаманець автоматично буде відштовхувати грошові потоки. Фахівці з феншую кажуть, що не можна зберігати гаманець порожнім. У ньому обов’язково мають бути купюри та монети навіть попри те, що ви користуєтеся картою, а не готівкою.