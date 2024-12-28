Подовжувачі – це знахідка для підключення кількох приладів водночас, але вони не можуть бути відповіддю на усі потреби в електриці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Більшість побутових гаджетів чудово працюють з ними, але деякі потрібно вмикати тільки через розетку.

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Обігрівачі та кондиціонери

Ці пристрої потребують дуже багато електроенергії, а подовжувачі не призначені для такого. І ця заборона існує також через ризик перегріву.

Ваш подовжувач може просто розплавитися, або, ще гірше, загорітися. Втім, потужний подовжувач з потрібними характеристиками може забезпечити правильну роботу таких приладів. Але ризикувати все ж не варто, аби уникнути перевантаження.

Фен

Ви будете здивовані, та такий звичайний пристрій, як фен, може дуже швидко споживати велику кількість електроенергії, тому завжди потрібно підключати їх безпосередньо до настінних розеток, аби уникнути ризику аварії.



Фен не можна підключати в подовжувач / Фото Pexels

Дрібна кухонна техніка

Невеликі кухонні прилади, як-от тостер чи кавоварка, тільки здаються не надто потужними, але насправді для подовжувача вони можуть бути досить обтяжливими.

Наприклад, у тостерах є мережа оголених проводів всередині, і для їхньої роботи потрібно досить багато електрики. І якщо ви не хочете зіштовхнутися з плавленням ізоляції на шнурах, краще підключати прилади прямо до розетки.

Ігрові ПК

Комп'ютери не варто підключати до звичайних подовжувачів – їм потрібний захист від стрибків напруги, а подовжувач не може цього забезпечити. В результаті ваша техніка може постраждати чи взагалі зламатися.

Ще один подовжувач

Це, здавалося б, просте правило, але дотримуються його далеко не всі. Не можна підключати кілька подовжувачів один в одного – це називається "шлейфовим підключенням" та може перенавантажити електричну мережу, а також порушує правила пожежної безпеки.