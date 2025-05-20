Ці 7 видів сміття ніколи не можна пилососити: тільки зіпсуєте техніку

Пилосмок – це необхідність у сучасній квартирі та побутовий прилад, що суттєво спрощує прибирання. Втім, чистити ним все ж можна далеко не все.

Багато людей звикли хапатися за пилосмок, щойно помітять якесь забруднення на підлозі. І чимало з них навіть не підозрюють, що таким прибиранням пришвидшують заміну своєї техніки та її поломку, повідомляє 24 Канал.

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Волосся

Найпростіша відповідь на питання про те, чому ж не можна пилососити волосся, проста – якщо ви будете регулярно видаляти волосся з килима чи підлоги таким способом, воно досить швидко намотається на щітку. Зрештою це призводить до зниження сили всмоктування, і натомість з'являється гучне гудіння.

Пилосмок зрештою або починає працювати гірше, або ж взагалі згоряє.

Кава

Навіть не думайте братися за прибирання кавової гущі за допомогою пилосмока – особливо у випадку, якщо у вашої техніки немає функції прибирання рідин та вологого сміття. Таке прибирання може призвести до засмічення і фільтра, і трубки техніки.

Натомість кавова гуща, коли потрапить всередину, зробить решту сміття вологим. Якщо кава розсипалася, або ж кавова гуща розлилася, краще зібрати її ганчіркою чи губкою.

До речі, раніше ми ділилися простим способом відіпрати пляму від кави.

Скло

Якщо ви випадково розбили склянку, краще скористатися віником і совком, а не пилосмоком. Крихітні шматочки матеріалу обов'язково застрягнуть у трубці, а якщо пилосмок має мішок, тоді шматки матеріалу можуть порвати його.



Скло не можна прибирати пилосмоком / Фото Pexels

Дрібні предмети

Усі шпильки, монетки, скріпки, блискітки та решту речей точно не можна прибирати пилосмоком. Якщо вони колються, тоді можуть проколоти трубку вашої техніки, або ж пошкодити щітку. А більші предмети можуть застрягнути в техніці та стати причиною стукоту, або ж взагалі потрапити у двигун та вивести з ладу прилад.

Земля

Якщо ви принесли землю з вулиці, або ж випадково розсипали її з вазона, хапатися за пилосмок також не варто. Якщо земля волога, вона завдасть тієї ж шкоди, що й кавова гуща. До того ж якщо ви пропилососите після цього килим, тоді залишите на ньому сліди ґрунту.

Попіл та вугілля

Гарячий попіл з каміна чи мангалу може легко пошкодити пластикові частини пилосмока чи навіть викликати займання. Та навіть після того, як охолоне, попіл залишається дрібним та може засмітити фільтри. Для такого сміття набагато краще буде використати щітку та совок.

Залишки їжі

Навіть у випадку, якщо їжа виглядає сухою, її залишки можуть привабити комах, або ж спричинити неприємний запах. А маслянисті продукти взагалі залишають сліди жиру на деталях пилосмока, що ускладнить потім його очищення.