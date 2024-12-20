Для того, аби прикликати до себе тільки позитив та удачу, потрібно дотримуватися всього кількох важливих правил на Різдво, повідомляє 24 Канал. Зокрема є кілька речей, які не можна нікому давати 25 грудня.

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Сіль

Ніколи не варто позичати на Різдво сіль, адже дуже часто вона є предметом різноманітних магічних ритуалів, які можуть призвести до неприємностей та невдач. Втім, якщо сусіди просять у вас трохи солі, відмовляти у вечір також не варто: натомість потрібно дати не в борг, а просто подарувати, не очікуючи її повернення.

Посуд

Не можна позичати посуд, адже він може впливати на енергетичний стан у домі. До Святвечора також радять позбутися усякого пошкодженого посуду: тріснутих чашок та тарілок, які можуть притягувати погану енергетику в дім.

Віник

У наших предків існувала прикмета, що у свято віник позичає тільки відьма. Якщо позичити мітлу у Святвечір, можна накликати на себе фінансові труднощі та проблеми зі здоров'ям.



Віник не можна позичати на Різдво / Фото Pexels

Хліб

Позичати комусь хліб можна тільки у першій половині дня. А ось у Святвечір позичити хліб можуть начебто тільки із поганими намірами, аби накликати на родину злидні.

Гроші

Не можна на Різдво віддавати з дому гроші, адже це начебто може накликати бідність на цілий рік, аж до наступного Різдва.

Що не можна робити на Різдво?

Звісно, це не єдині прикмети та заборони щодо Різдва. Важливо запам'ятати ще кілька, аби випадково не накликати на себе та на свій дім біду: