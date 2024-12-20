Для того, чтобы призывать к себе только позитив и удачу, нужно придерживаться всего нескольких важных правил на Рождество, сообщает 24 Канал. В частности есть несколько вещей, которые нельзя никому давать 25 декабря.

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Соль

Никогда не стоит занимать на Рождество соль, ведь очень часто она является предметом различных магических ритуалов, которые могут привести к неприятностям и неудачам. Впрочем, если соседи просят у вас немного соли, отказывать в вечер также не стоит: вместо этого нужно дать не в долг, а просто подарить, не ожидая ее возврата.

Посуда

Нельзя занимать посуду, ведь она может влиять на энергетическое состояние в доме. К Сочельнику также советуют избавиться от всякой поврежденной посуды: треснувших чашек и тарелок, которые могут притягивать плохую энергетику в дом.

Веник

У наших предков существовала примета, что в праздник веник одалживает только ведьма. Если одолжить метлу в Сочельник, можно навлечь на себя финансовые трудности и проблемы со здоровьем.



Веник нельзя занимать на Рождество / Фото Pexels

Хлеб

Одалживать кому-то хлеб можно только в первой половине дня. А вот в Сочельник одолжить хлеб могут вроде бы только с плохими намерениями, чтобы навлечь на семью нищету.

Деньги

Нельзя на Рождество отдавать из дома деньги, ведь это вроде бы может навлечь бедность на целый год, до следующего Рождества.

Что нельзя делать на Рождество?

Конечно, это не единственные приметы и запреты относительно Рождества. Важно запомнить еще несколько, чтобы случайно не навлечь на себя и на свой дом беду: