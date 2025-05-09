Тільки не на кухні: ці дії притягують бідність та невдачі

Пращури вірили, що кухня – це особливе приміщення, де варто поводитися обережно. І є ціла низка дій, що не варто робити на кухні, аби не притягнути до себе біду.

На кухні робити можна далеко не все – принаймні, саме це стверджують прикмети, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Зокрема, пращури вірили, що порушення заборон може обернутися надзвичайно неприємними наслідками – фінансовими проблемами, бідами, негараздами у родині.

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Не можна сидіти на столі

Народні повір'я стверджують, що сидіти на столі – суворо заборонено. Вірили, що якщо так робити, тоді у домі не будуть водитися гроші. Пов'язано це з тим, що їжу на стіл начебто посилає Бог, і тому зневажливе ставлення до місця, де ви їсте може накликати його гнів.

Не можна залишати на столі порожній посуд

Пращури вважали, що залишати порожній посуд на столі все ж не варто – це також приносить у родину бідність. Пояснювали це тим, що порожній посуд має негативну енергетику.

Щойно тарілка чи миска порожніє, її потрібно було одразу прибрати зі столу, аби не накликати на себе лихо.



На столі не має стояти порожній посуд / Фото Pexels

Не можна їсти без скатертини

Зараз здається, що скатертину варто стелити на стіл тільки на свята чи в особливих випадках, проте раніше предки вважали, що якщо їсти без скатертини – притягнете до себе лихо та безгрошів'я.

Стіл ніколи не має стояти "голим" під час трапези, а також радили під скатертиною ховати монетки – це начебто притягувало гроші в оселю.

До речі, що потрібно робити на кухні – так це підтримувати чистоту. А раніше ми вже ділилися звичками людей, які завжди мають чисту та прибрану кухню.

Не можна їсти з чужого посуду

Дуже багато забобонів пов'язано з різноманітним посудом. Зокрема, не можна було користуватися чужим – інакше ви могли випадково перейняти на себе ті біди, що призначалися зовсім іншій людині.

А ось якщо з вашої чашки вип'є хтось інший, є шанс передати йому свою удачу.