Обігрівачі, попри усю зручність, є потенційно небезпечними електричними приладами, які можуть спричинити опіки та пожежі, якщо не користуватися ними належним чином, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Не встановлюйте обігрівачі на меблі

Існує дві вагомі причини, чому робити цього не варто. Перша з них проста – меблі легкозаймисті. По-друге, обігрівач може впасти та завдати вам удару чи опіку, особливо це ймовірно у випадку, якщо хтось спіткнеться об шнур.

Краще ставити обігрівач на підлогу, на незаймистій поверхні, а не на килимі.

Не ставте його у ванній

Підлога у ванній кімнаті справді може бути холодною та неприємною. Але є дві речі, які ніколи не варто поєднувати – вода та електрика. Тримайте обігрівач якомога далі від ванної – тісного простору з великою кількістю бризок води.

Не використовуйте його для зігрівання труб

Знову ж таки, обігрівачі та вода – це погане поєднання. І якщо у вашому домі замерзли труби, існує ймовірність, що вони можуть лопнути. Натомість труби потрібно ізолювати, але ніколи не ставити поряд обігрівач.

Не залишайте їх без нагляду

Навіть якщо ви плануєте швидкий похід до продуктового магазину, ніколи не варто залишати ввімкнутий обігрівач без нагляду. Також не варто залишати його працювати на ніч – адже тоді ви не зможете вчасно зреагувати, якщо щось піде не так.



Обігрівач не можна залишати без нагляду / Фото Pexels

Ще важливіше дотримуватися цього правила, якщо у домі є тварини чи маленькі діти.

Не зігрівайте ним одяг чи постільну білизну

Тепла ковдра взимку – це чудово, але намагатися досягти цього ефекту за допомогою обігрівача точно не варто. Тепло може спричинити загоряння одягу, постільної білизни, штор тощо.

Не використовуйте подовжувач

Загалом подовжувачі – це зручний прилад, але є чимало речей, які підключати до нього не можна. І обігрівач – це один з них. Перед тим, як використовувати подовжувач, ознайомтеся з інструкцією та переконайтеся, що він підходить для приладів з високою потужністю.

Також будьте уважні й ніколи не прокладайте подовжувач під килимом та не підключайте його до іншого подовжувача.