Традиційно ми звикли класти терку на тарілку чи в миску й натирати всередину сир, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець.

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Та виявляється, такий простий та звичний метод натирання сиру не те, що неправильний, він незручний. Можна скористатися набагато легшим способом, яким всі будуть користуватися надалі.

Як правильно натирати сир на терці

Вертикальне положення терки всім нам знайоме, але для зручності терку треба покласти лежачи й натирати сир горизонтально. Цей метод є набагато швидшим, а після натирання сир з легкістю одним рухом можна пересипати у тарілку.

Швидке натирання сиру: дивіться лайфхак

Як правильно зберігати тверді сири

Найкраще твердий сир зберігати в пластиковій упаковці, яку можна закривати. Фахівці радять тримати сир в овочевому контейнері холодильника, оскільки саме там є низька й стабільна температура. Після використання сир треба загортати в поліетиленову плівку чи вощаний папір, щоб він не засихав.

Якщо після свят у вас залишилося багато сиру, то продовжити його термін зберігання можна завдяки звичайному оцту. Потрібно в ньому змочити шматок хліба й покласти в пакет поруч з сиром. Оцет є кислотою, яка потенційно може знищити 80% плісняви. Можете не переживати, що таке сусідство вплине на смак сиру, втім свіжим він залишиться ще на місяць.

Пам’ятайте, що сир не можна зберігати в морозильній камері, оскільки смак й текстура можуть швидко зіпсуватися й ви не отримаєте від нього ніякого задоволення.