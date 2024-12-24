Без сварок та прибирання: 5 речей, які ніколи не можна робити на Святвечір

Святвечір – це одне з найважливіших свят в усьому році, тому щодо нього існує кілька правил і заборон. І аби не накликати на себе невдачі, краще знати про них заздалегідь.

Святвечір – це останній день перед Різдвом Христовим, коли віряни дотримуються посту, повідомляє 24 Канал. Та існує кілька заборон у цей день, яких варто дотримуватися, аби рік був вдалим.

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Прибирання

Звісно, на Святвечір вдома має бути чисто, але прибиранням потрібно було зайнятися раніше. А ось у свято краще відкласти усю складну роботу та відпочити. Також не варто й братися за шиття та вишивку.

Сварки та лайка

У таке урочисте свято точно не варто лаятися. А якщо з кимось посваритися, можна накликати на себе негаразди. У цей день варто пробачати, не скупитися та, що важливо, віддавати борги. Святкувати Святвечір із боргами – це дуже погана прикмета; начебто у такому випадку весь рік доведеться жити в борг.

Зустрічати Святвечір не вдома

За звичаєм, Святвечір потрібно зустрічати з родиною вдома. А якщо у цей день піти далеко від будинку, начебто весь рік будете блукати. Також не варто дуже багато розмовляти і навіть виходити з-за столу. А якщо вийти з дому після початку вечері, начебто можна впустити в оселю нечисту силу.



На Святвечір варто бути вдома / Фото Pexels

Сідати у брудному одязі

На Святвечір потрібно вбратися гарно, у новий та чистий одяг. А якщо сідати у брудному, можна притягти до себе бідність. Не радять зустрічати свято й у чорному одязі – це теж поганий знак. А дівчатам та хлопцям цього вечора не можна сидіти на кутах – через це можна не знайти свою пару.

Запивати страви водою

У Святвечір усі страви потрібно запивати тільки узваром. А їсти до появи першої вечірньої зорі й взагалі не можна.