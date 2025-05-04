Припиніть робити ці 5 речей ввечері: сон одразу покращиться

Сон – це один з основних компонентів гарного самопочуття, але для багатьох людей досягнути якісного та глибокого сну не так вже й просто.

Хороший сон починається не тоді, коли наша голова вже торкається подушки, а задовго до цього, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Тож те, що ви робите за кілька годин до сну може серйозно вплинути на якість відпочинку.

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Не дивіться телевізор у ліжку

Якщо ви часто дивитеся телевізор у ліжку, можливо, настав час нарешті переглянути цю звичку – адже використання телевізора та решти гаджетів перед сном може змусити вас асоціювати ліжко з місцем не для сну, а для інших активностей, повідомляє психологиня сну Джейд Ву.

Спробуйте замінити цю звичку книгою чи прослуховуванням подкасту – це не вплине на вас так сильно та допоможе краще спати.

Не дивіться у свій телефон

Вважайте останні кілька годин перед сном часом, коли телефон заборонений. Це не час для того, аби стимулювати свій мозок та виконувати чимало завдань. Натомість цей час варто розглядати як буфер між напруженим днем та спокійною ніччю.

Тож намагайтеся у цей час не перевіряти свою електронну пошту та не гортати соцмережі.



Телефон перед сном краще відкласти / Фото Pexels

Не забувайте про розслаблення

Легко припустити, що коли ви втомлені, заснути буде легко. Та іноді тілу потрібно нагадати про те, що настав час сну – і у цьому допоможуть прості повторювані процедури: переодягання у піжаму, чашка травяного чаю чи легка розтяжка.

Ці дії дадуть сигнал вашому мозку, що вже час розслабитися. До того ж такі звички можуть зменшити стрес та покращити психічне здоров'я.

До речі, покращити нічний сон може не тільки розслаблення. Ми вже розповідали раніше, скільки часу можна дрімати вдень, аби це позитивно вплинуло на сон.

Не робіть нічого, що змусить вас стресувати

Замість того, аби братися за нові та нові завдання ввечері, спробуйте замінити їх ритуалами, що допоможуть вам зняти стрес. Це може будь-яка діяльність, що не надто сильно стимулює та сприяє вільному від стресу мисленню – ведення щоденника, проведення часу з домашньою твариною чи медитація.

Не засиджуйтеся допізна (навіть у вихідні)

Може виникнути спокуса не спати трохи довше – особливо, коли ви знаєте, що наступний день вихідний, і ви не маєте роботи. Та дотримання постійного графіка сну – це одна з найкращих речей, що ви можете зробити для якості відпочинку.