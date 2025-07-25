Ці 5 популярних рослин можуть зруйнувати ваш дім: не всі знають

Коли мовиться про оздоблення ділянки біля дому, дуже легко зосередити усю увагу на естетиці. Додавання пишної зелені, барвистих квітів та ліан, що швидко ростуть, можуть зробити ваш дім неймовірно гарним.

На жаль, деякі з ваших ландшафтних рішень можуть буквально наражати ваш будинок на небезпеку, навіть якщо спершу ви про це навіть не здогадуєтеся, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Англійський плющ

Повзучі ліани, як-от в англійського плюща, дуже важко контролювати, і вони дуже часто підіймаються будинком та навіть кочують на сусідні споруди, і при цьому порушують структурну цілісність.

Якщо ви посадите його поряд з деревами, він, ймовірно, підніметься нами. А додаткова вага плюща може підвищити ризик поломки гілок, що наражає ваш дім на небезпеку. Окрім того, плющ дуже швидко росте, тож варто враховувати це, коли обираєте для нього місце.

Айлант найвищий

Основне правило, яким варто керуватися, коли ви обираєте рослини для двору, і особливо для посадки біля будинку – уникайте будь-яких рослин, які називають інвазивними – адже, скоріш за все, їх занесли до чорного списку небезпідставно.

Ці види можуть витіснити місцеві рослини, порушити екосистему та погіршити ландшафт. І айлант – це одне з таких дерев, тож краще не садити його у дворі.

Сакура

Звісно, не можна заперечувати, що це надзвичайно красиве дерево. Але сакури підходять далеко не для кожного ландшафту, і особливо уважними варто бути, якщо ви не маєте досить великої галявини, аби дерево могло розростися.



Сакури не варто садити біля дому / Фото Pexels

Коріння сакури шукатиме воду, а це призведе до засмічення дренажних систем і навіть зрошення.

До слова, раніше ми вже розповідали, які квіти можна зрізати протягом цілого літа – вони починають цвісти знову і знову.

Срібні клени

Клени часто є бажаним доповненням до садів та подвір'їв, адже вони мають розлогі крони, а восени їхнє листя виглядає просто чарівно. Втім, це не найкращий варіант для посадки біля свого дому, і особливо у випадку, якщо ви живете у регіоні, схильному до гроз та сильних вітрів.

Клени відомі своєю слабкою деревиною, яка може легко погнутися та зруйнуватися у негоду. Окрім того, коріння рослини може пошкодити каналізаційні лінії та спричинити тріщини на доріжках та тротуарах.

Кампсис

Багато видів повзучих рослин можна використовувати як ґрунтопокривні, та все ж потрібно уважно стежити за їхнім розвитком. І зазвичай кампсис висаджують задля яскравих красивих квітів. Ось тільки вид може легко перетворитися на інвазивний бур'ян та пошкодити конструкцію житлових будинків через повітряні корінці та навіть проникнути у водостічні труби й послабити шви.