К сожалению, некоторые из ваших ландшафтных решений могут буквально подвергать ваш дом опасности, даже если сначала вы об этом даже не догадываетесь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Английский плющ

Ползучие лианы, например у английского плюща, очень трудно контролировать, и они очень часто поднимаются домом и даже кочуют на соседние сооружения, и при этом нарушают структурную целостность.

Если вы посадите его рядом с деревьями, он, вероятно, поднимется нами. А дополнительный вес плюща может повысить риск поломки ветвей, что подвергает ваш дом опасности. Кроме того, плющ очень быстро растет, поэтому стоит учитывать это, когда выбираете для него место.

Айлант самый высокий

Основное правило, которым следует руководствоваться, когда вы выбираете растения для двора, и особенно для посадки возле дома – избегайте любых растений, которые называют инвазивными – ведь, скорее всего, их занесли в черный список небезосновательно.

Эти виды могут вытеснить местные растения, нарушить экосистему и ухудшить ландшафт. И айлант – это одно из таких деревьев, поэтому лучше не сажать его во дворе.

Сакура

Конечно, нельзя отрицать, что это очень красивое дерево. Но сакуры подходят далеко не для каждого ландшафта, и особенно внимательными стоит быть, если вы не имеете достаточно большой лужайки, чтобы дерево могло разрастись.



Сакуры не стоит сажать возле дома / Фото Pexels

Корни сакуры будут искать воду, а это приведет к засорению дренажных систем и даже орошения.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие цветы можно срезать в течение целого лета – они начинают цвести снова и снова.

Серебряные клены

Клены часто являются желанным дополнением к садам и дворам, ведь они имеют раскидистые кроны, а осенью их листья выглядят просто волшебно. Впрочем, это не лучший вариант для посадки возле своего дома, и особенно в случае, если вы живете в регионе, подверженном грозам и сильным ветрам.

Клены известны своей слабой древесиной, которая может легко погнуться и разрушиться в непогоду. Кроме того, корни растения могут повредить канализационные линии и вызвать трещины на дорожках и тротуарах.

Кампсис

Многие виды ползучих растений можно использовать как почвопокровные, и все же нужно внимательно следить за их развитием. И обычно кампсис высаживают ради ярких красивых цветов. Вот только вид может легко превратиться в инвазивный сорняк и повредить конструкцию жилых домов через воздушные корешки и даже проникнуть в водосточные трубы и ослабить швы.