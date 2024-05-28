Якщо ви хочете вирощувати томати у себе на ділянці, вам потрібно подумати про супутню посадку, а саме про метод розміщення певних рослин поряд, аби вони підживлювали одна одну та допомагали росту.
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Що можна садити біля помідорів
Існує кілька рослин, які будуть дуже добре рости біля томатів, і вони допомагатимуть у розвитку одна одної. Зокрема, ви можете орієнтуватися на цей список:
- базилік;
- кущова квасоля;
- морква;
- салат;
- огірки;
- цибуля;
- селера;
- настурції;
- перець;
- петрушка.
Чимало садівників переконані у тому, що так звані "рослини-друзі" можуть навіть покращити ґрунт та створити необхідну для помідорів тінь, а також покращити смак томатів. Рослини ж, які не виростають надто високими, наприклад, трави, будуть найкращими компаньйонами для помідорів.
Вони можуть займати великий простір, а також покривають ґрунт, допомагаючи цим зберегти вологу та придушити бур'яни.
Помідори потрібно садити біля правильних сусідів / Фото Pexels
Втім, є рослини, які ніколи не варто садити біля помідорів, адже вони затримають ріст рослин:
- капуста;
- броколі;
- цвітна капуста;
- кріп.