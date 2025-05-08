Зіпсуєте врожай: що не можна садити біля цибулі

Цибуля є популярним овочем на городі, тож без її посадки не обходиться жоден дачник. Щоб урожай вас потішив, варто не лише культуру правильно посадити, підливати й підживлювати, але й знати, які рослини не можна біля неї садити.

Річ у тому, що деякі овочі дуже погано переносять сусідство з іншими овочами чи рослинами, пише 24 Канал. Невідповідні комбінації культур можуть призвести до того, що погано вродить не лише цибуля, але й всі інші близькі посадки.

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Що не можна садити біля цибулі

Шавлія

Ця ароматна рослина має суттєвий мінус – у ній міститься багато азоту, тож якщо посадити її поруч з цибулею, це може погано вплинути на ріст овочів.

Спаржа

Цибуля та спаржа мають схожості в тому, що харчуються однаковими поживними речовинами. Якщо посадити спаржу поруч з цибулею, це лише призведе до того, що корисні для росту не отримає ні спаржа, ні цибуля.

Сімейство цибулинних

Часник та різні види цибулі – порей, шалот чи шніт – рекомендовано розсаджувати. Якщо вони будуть посаджені поруч, то це може привабити багато шкідників, тому їх треба розсадити, щоб уникнути неприємностей.



Біля цибулі не можна садити певні рослини / Фото Pexels

Квасоля, горох та бобові

Цибуля здатна вбити бактерії, які є корисними для росту квасолі, гороху та бобових. Таке сусідство сильно сповільнить їхній ріст.

Місячний календар на травень допомагає садівникам визначити оптимальні дні для посадки різних рослин та догляду за ними. Коли садити рослини у травні – читайте в нашому матеріалі.