Які квіти ніколи не можна садити на кладовищі: потрібно знати

Весна – це той час, коли чимало людей обирають квіти, які можна посадити на могилу, і починають прибирати ділянку біля неї. Та не всі квіти однаково підходять.

Традиція прикрашати могилу близької людини квітами насправді дуже давня, і як правило, люди обирають килимові квіти, та є й інші рослини, що будуть хорошим варіантом. Та є і такі квіти, яким не місце на кладовищі.

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Які квіти не можна садити на кладовищі

Насправді суворих заборон і правил по догляду за могилою не існує, та є такі рослини, які не заведено висаджувати на кладовищі. Як правило, там не садять квіти, які мають великі бутони – наприклад, троянди, півонії та хризантеми. Такі рослини краще залишити для саду.

Ідеальний варіант, звісно ж – підбирати квіти по сезону. Отож, не можна садити на кладовищі такі квіти.

Троянди

Ці рослини дуже пишні і красиві, і попри те, що чимало людей їх полюбляють, на цвинтарі їм точно не місце. Насамперед через те, що дуже швидко ви ризикуєте залишитися без куща взагалі, адже саме на такі квіти, на жаль, перш за все звертають увагу вандали.



Троянди не радять садити на кладовищі / Фото Pexels

Вербена

Це оригінальна і навіть певною мірою містична квітка, з якою пов'язано досить багато легенд. Можливо, саме з цієї причини її зазвичай не радять садити на кладовищі.

Астильба

Інша назва цієї рослини – квітуча трава, і на кладовищі її зазвичай не висаджують. Вона досить строката, і ці радісні, яскраві відтінки мають не зовсім доречний вигляд на цвинтарі.

Дельфініум

Ці квіти виглядають надзвичайно красиво, але не дуже добре підходять для кладовища, адже потребують досить великого догляду. Окрім того, дельфініум вибагливий щодо ґрунту, і на цвинтарі ви не обов'язково знайдете саме той тип, що вам потрібний.

Зважайте і на те, що поряд із могилами не рекомендують садити також саджанці дерев. Їхня коренева система може дуже швидко розростися, і тоді надгробок зрештою може пошкодитися.