Якщо вчасно та правильно змінювати місце посадки овочів, тоді вдасться легко уникнути виснаження ґрунту та отримати якісний врожай, повідомляє 24 Канал. Але є один овоч, який точно не можна садити після помідорів, якщо ви не хочете попрощатися із врожаєм.

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Що не можна садити після помідорів?

Звісно, список рослин, які не підходять для посадки після помідорів, досить довгий, та передусім потрібно запам'ятати про одну – картоплю. І картоплю, і помідори ріднить любов до азоту. І якщо ви висадите коренеплід після томатів, вам доведеться приготуватися до тривалих зусиль: добрива доведеться вносити дуже часто, аби отримати бодай якийсь врожай.

І саме це вже може бути витратним, та це не єдина проблема, з якою доведеться зіштовхнутися. Найбільшу небезпеку становлять паразити, які можуть передатися картоплі "у спадок" від помідорів. Деякі з них залишаться у землі навіть після закінчення сезону і полюбляють їсти обидві рослини.



Картоплю не можна садити після помідорів / Фото Pexels

Наприклад, чимало проблем може завдати капустянка, що поїдає стебла та риє нори у землі. Вона чудово почуває себе на помідорах, а після зимівлі в ґрунті візьметься і за картоплю. Також колорадські жуки небайдужі до бадилля помідорів – а про їхню любов до картоплі знають, певно, усі.

Остерігатися варто також і дротяників та грибкових хвороб, зокрема фітофторозу – він з'їсть стебла та листя, а після цього може перейти й на плоди.

Що посадити після помідорів?

Для того, щоб дати відповідь на це питання, варто розуміти, що томати окислюють ґрунт, і деякі культури там не ростуть добре саме з цієї причини. Тож висадити потрібно такі овочі та зелень, що збагачують ґрунт азотом: