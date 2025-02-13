Если вовремя и правильно менять место посадки овощей, тогда удастся легко избежать истощения почвы и получить качественный урожай, сообщает 24 Канал. Но есть один овощ, который точно нельзя сажать после помидоров, если вы не хотите попрощаться с урожаем.

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Что нельзя сажать после помидоров?

Конечно, список растений, которые не подходят для посадки после помидоров, достаточно длинный, и прежде всего нужно запомнить об одном – картофель. И картофель, и помидоры роднит любовь к азоту. И если вы высадите корнеплод после томатов, вам придется приготовиться к длительным усилиям: удобрения придется вносить очень часто, чтобы получить хоть какой-то урожай.

И именно это уже может быть затратным, и это не единственная проблема, с которой придется столкнуться. Наибольшую опасность представляют паразиты, которые могут передаться картофелю "по наследству" от помидоров. Некоторые из них останутся в земле даже после окончания сезона и любят есть оба растения.



Картофель нельзя сажать после помидоров / Фото Pexels

Например, немало проблем может нанести медведка, что поедает стебли и роет норы в земле. Она прекрасно чувствует себя на помидорах, а после зимовки в почве возьмется и за картофель. Также колорадские жуки неравнодушны к ботве помидоров – а об их любви к картофелю знают, вероятно, все.

Остерегаться стоит также и проволочника и грибковых болезней, в частности фитофтороза – он съест стебли и листья, а после этого может перейти и на плоды.

Что посадить после помидоров?

Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, стоит понимать, что томаты окисляют почву, и некоторые культуры там не растут хорошо именно по этой причине. Поэтому высадить нужно такие овощи и зелень, что обогащают почву азотом: