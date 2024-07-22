Не наробіть біди: що не можна залишати в автомобілі під час спеки

Багато з нас могли цього й не знати, але виявляється, що зберігання деяких речей в автомобілі може бути небезпечним у спекотну пору не лише для здоров’я, але й самого авто.

Експерти розповіли про 3 предмети, які треба прибрати з автомобілів під час аномальної спеки. А все тому, що їхнє зберігання може виявитися небезпечним.

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Що не можна зберігати в машині в спеку

Не варто зберігати під час спеки воду в пляшках. Висока температура повітря призведе до того, що хімічні речовини з пластику просочаться у воду та зроблять її небезпечною для споживання.

А ще пластикові пляшки потенційно можуть спричинити пожежу в машині, бо будуть діяти як скло для сонячного світла. Щоб забезпечити безпеку авто та свіжість води, просто вийміть пляшку з машини.

У спеку в автівці не можна залишати ліки. Парацетамол, ліки від кашлю чи інші знеболювальні мають максимальну температуру ефективності. Якщо їх залишити під прямим сонячним світлом, вони стануть менш ефективними. Більшість ліків розраховані на температуру до 25°C.



Не можна тримати таблетки в спеку у машині / Фото Pexels

Не варто зберігати сонцезахисний крем в машині, оскільки він може під палючим сонцем зіпсуватися та навіть вибухнути через тиск в спеку.

Що треба тримати в машині у спеку

Водії повинні бути забезпечені достатньою кількістю бензину чи дизельного пального, оскільки в спеку воно витрачається швидше. Також варто вияснити, чи достатньо в машині води й мастила, які мають важливе значення в спеку.

Щоб запобігти дорожним поломкам на сонці, будьте обережними та слідкуйте за температурним датчиком двигуна.