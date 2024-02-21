Декор та меблі зовсім не дешеві, особливо, якщо вони якісні, тому треба купувати щось надовго, аби не вдаватися до змін вже за кілька років. Дизайнери інтер’єрів кажуть, що майже в кожній квартирі є якісь речі, які зовсім не є обов’язковими.

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Килими

Вишукані килими ручного в’язання дуже дорогі, але з часом вони можуть набриднути. Через те, що ви витратите на них велику суму, вам буде шкода їх змінювати, тому краще купувати щось за демократичною ціною, аби ви змогли змінити свій інтер’єр в будь-який момент.

Штори на замовлення

Немає жодної потреби замовляти штори та оздоблення до них. Індивідуальний пошив обійдеться вам не дешево.

Дизайнерські декоративні подушки

Завжди хочеться, щоб квартира була особливою та не схожою ні на чию. Однак дизайнерські подушки дуже дорогі, а ваші гості можуть й не знати, що ви витратили на них величезну суму. Насправді дивовижний асортимент подушок ви можете знайти в будь-якому магазині.



Дизайнерські подушки – марна трата грошей / Фото Pexels

Твори мистецтва

Часом картини сучасних митців мають завищену ціну. Щоб не розкошелюватися на них, шукайте щось дешевше у комісійних магазинах.

Сезонний декор

Не варто вкладатися в речі, які належать до певного сезону. Різдвяний декор – це виняток, без якого нам не обійтися, але від осіннього листя чи декорацій з гарбузів краще відмовитися.