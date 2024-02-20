Звісно ж, купляти нову ванну чи повністю облицьовувати кімнату новою плиткою не варто. Для повноцінного нового ремонту доведеться витратити чимало коштів з бюджету, а це не завжди раціонально, особливо, якщо ви орендуєте житло.

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Щоб оновити простір ванної кімнати, варто вдатися до певних лайфхаків, після яких вона виглядатиме свіжо та цікаво.

Пофарбуйте стіни

Свіжа фарба має велике значення в покращенні інтер’єру. Це може бути звичайна біла фарба чи ніжний оливковий колір. Ви зможете це зробити навіть самостійно. Для цього треба мати лише фарбу та валик.

Змініть декор

Щоб оновити ванну кімнату, змініть підбавку для зубних щіток, для косметики чи дозатор для рідкого мила. Поставте на безпечне місце декоративну свічку та навіть можете поставити штучну рослину чи будь-який інший елемент декору.



Поради, які допоможуть змінити інтер'єр у ванній / Фото Pexels

Замініть фурнітуру

Стара фурнітура, яка була модною колись, може зіпсувати вигляд ванної кімнати. Якщо любите вінтаж – підберіть щось для себе на блошиних ринках чи в антикварних магазинах, а от сучасні ручки, змішувачі чи гачки для рушників ви зможете придбати на різноманітних сайтах навіть не виходячи з дому.