Може бути дуже спокусливо використовувати простір під ліжком як ще одну комору, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Втім, це може бути помилкою відразу ж з кількох причин.

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Взуття

Наступного разу, коли ви вирішите поставити пару взуття під ліжко, краще подумати ще раз. По-перше, це один з найшвидших та найпростіших способів втратити ваше взуття, але також це може перетворити спальню на справжній безлад. Краще використовувати для зберігання шафу або ж спеціальні полиці у коморі.

Документи

Зберігання паперів під ліжком – це завжди погана ідея. Папір так швидко пошкодиться, а вам буде складно знайти потрібний документ, якщо він вам раптово знадобиться. Окрім того, є ще й велика ймовірність того, що ви взагалі забудете, що колись складали папери саме під ліжком.



Документи не можна зберігати під ліжком / Фото Pexels

Невикористана електроніка

Якщо під ліжком у вас зберігається ціла колекція старих фотоапаратів, зарядних шнурів до приладів, якими ви вже не користуєтеся, краще перенести все це у інше місце. По-перше, це допоможе навести лад у кімнаті. По-друге, так техніка точно не зіпсується на випадок, якщо колись вам ще знадобляться ці предмети.

Особисті дрібнички

Можливо, переглядати пам'ятні сувеніри – це одне з ваших улюблених занять. Втім зберігання цих речей під ліжком – це один й найлегших способів зіпсувати чи загубити ці дрібнички.

Це не тільки створює безлад, але й може вплинути на ваш стан, якщо ці сентиментальні дрібнички будуть весь час зберігатися у спальні, прямо у вас під ліжком.