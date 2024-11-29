Может быть очень соблазнительно использовать пространство под кроватью как еще одну кладовку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Впрочем, это может быть ошибкой сразу же по нескольким причинам.

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Обувь

В следующий раз, когда вы решите поставить пару обуви под кровать, лучше подумать еще раз. Во-первых, это один из самых быстрых и простых способов потерять вашу обувь, но также это может превратить спальню в настоящий беспорядок. Лучше использовать для хранения шкаф или специальные полки в кладовой.

Документы

Хранение бумаг под кроватью – это всегда плохая идея. Бумага так быстро повредится, а вам будет сложно найти нужный документ, если он вам внезапно понадобится. Кроме того, есть еще и большая вероятность того, что вы вообще забудете, что когда-то складывали бумаги именно под кроватью.



Документы нельзя хранить под кроватью / Фото Pexels

Неиспользованная электроника

Если под кроватью у вас хранится целая коллекция старых фотоаппаратов, зарядных шнуров к приборам, которыми вы уже не пользуетесь, лучше перенести все это в другое место. Во-первых, это поможет навести порядок в комнате. Во-вторых, так техника точно не испортится на случай, если когда-то вам еще понадобятся эти предметы.

Личные безделушки

Возможно, просматривать памятные сувениры – это одно из ваших любимых занятий. Впрочем хранение этих вещей под кроватью – это один из самых легких способов испортить или потерять эти безделушки.

Это не только создает беспорядок, но и может повлиять на ваше состояние, если эти сентиментальные безделушки будут все время храниться в спальне, прямо у вас под кроватью.