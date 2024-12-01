Якщо ви все ще не можете вирішити, що ж подарувати своїм близьким і знайомим на день Святого Миколая, тоді це можна легко виправити, повідомляє 24 Канал. Нижче ви знайдете добірку найрізноманітніших варіантів подарунків, і принаймні кілька з них точно припадуть вам до душі.
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Що подарувати дітям?
Діти чекають на свято, як ніхто інший. Тож і до вибору подарунка потрібно поставитися дуже відповідально. Ось кілька варіантів:
- Настільні ігри. Це не просто яскравий і цікавий подарунок, але й можливість згодом провести з дітьми багато якісного часу. Ви можете обрати просту настолку, в яку можна буде грати з однолітками, або ж складнішу для проведення вечорів усією родиною.
- Ігрові набори. Це можуть бути набори для юних хіміків, фізиків, лялькові будинки чи набори машинок – все, що може зацікавити вашу дитину.
- Конструктор. Практично усі діти люблять збирати різні будинки, машинки тощо. Головне – обирати конструктор за віком, аби детальки не були надто малими, і дитині іграшка виявилася не надто простою чи заскладною.
- Енциклопедії. Книга – це чудовий подарунок, але якщо ви даруєте книгу дитині, можна обрати яскраву енциклопедію, в якій цікаві факти про світ будуть поєднуватися з ілюстраціями.
Подарунки потрібно обирати уважно / Фото Pexels
Що подарувати другій половинці на Миколая?
- Аксесуари. Це може бути годинник, гаманець чи запонки, браслет, сережки чи намисто – головне, врахуйте особисті вподобання людини, які даруєте подарунок та її стиль у одязі.
- Подарунок своїми руками. Що може бути краще, ніж час і зусилля, вкладені у подарунок? Це може бути картина, власноруч виготовлена листівка, банка з записками чи просто смачно приготована вечеря.
- Сертифікат. Якщо ви та ваша друга половинка любите активно проводити час, ви можете придбати сертифікат на картинг, уроки верхової їзди, стрільбу з лука тощо.
- Поїздка. Ви можете організувати спільну поїздку на один чи кілька днів – купіть заздалегідь квитки, забронюйте готель і познайомте свою другу половинку з новими красивими місцями.
Що подарувати на Миколая колегам?
Якщо ви знаєте особисті вподобання людини не дуже добре, але все ж хочете потішити її подарунком, потрібно обрати щось потрібне та універсальне. Зокрема, ось кілька варіантів:
- пристрої для швидкої зарядки;
- фітнес-браслети;
- повербанк;
- набір ароматичних свічок;
- пляшка вина;
- квитки на концерт чи стендап;
- книги чи сертифікат у книгарню – аби точно не помилитися;
- стильний шарф чи рукавички;