Розкладіть це по кутках дому: він стане магнітом для грошей та удачі

Пращури вірили, що кути в домі мають свою особливу силу. І тому потрібно з увагою ставитися до того, що ви туди кладете.

Предки поділяли усі кути в домі на "червоні" та "чорні". І "червоний" куток розташовувався з правого боку від входу, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". У ньому завжди ставили ікони, і коли люди заходили у хату, відразу ж перед ним хрестилися.

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Що потрібно було ставити у кути?

Також у червоному куті заведено було виставляти стіл, де всі родина могла збиратися для трапези чи обговорення проблем, що виникли протягом дня. Натомість "чорний" кут розташовувався з лівого боку. І в ньому завжди мав стояти віник.

Віник ставили ручкою вниз – так він ставав оберегом, що захищав дім від злих очей.

А ось для того, аби очистити дім від негативу, що накопичився за тривалий час, пращури по кутах запалювали свічки. Вірили, що вогонь може очистити будь-яке зло, що проникло в будинок. Окрім того, важливо було окропити кути святою водою.

До слова, раніше ми вже розповідали про кілька несподіваних речей, які не можна викидати з дому – можна притягнути до себе чимало негараздів.

Якщо ж покласти в куток монетку та хліб, можна було притягнути в оселю багатство та удачу.



Монетки та хліб приваблюють гроші в дім / Фото Pexels

А ось як оберіг проти злих духів часто використовували молоді гілочки червоної горобини чи верби. Їх потрібно було викласти по кутах – вони, за віруваннями предків, наділені магічними властивостями, що відганяють злих духів, приносять благополуччя, здоров'я та щастя.

Інший важливий звичай – завжди уважно прибирати по кутах, аби там не накопичувався бруд та пил, адже це начебто могло перекрити потоки грошової та позитивної енергії.