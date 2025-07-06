Покладіть під подушку цю річ: притягне удачу та великі гроші

Виявляється, можна захистити себе та притягнути фінансовий успіх дуже простим способом: покласти під подушку одну дрібничку. Предки користувалися цим методом досить часто.

Всього кілька предметів під подушкою можуть повністю змінити долю людини: принаймні, у цьому переконані езотерики, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Головне – правило обрати дрібнички, які мають бути біля голови під час сну.

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Монета

Предки вірили. що монета під подушкою допомагає покращити фінансове становище – і не тільки людини, яка спить з нею, але й усієї родини. Повір'я стверджують, що монетка, яка лежить під подушкою, ефективно відкриває фінансові потоки.

Монетку потрібно класти під подушку на Молодий місяць – саме в цей час результат буде найкращим. Адже гроші тоді будуть рости разом з Місяцем. Втім, монетку, яку ви використовуєте для підкладання під подушку, вже не можна використовувати для розрахунків.

Часник

Часник – це продукт, який здавна наділяли містичною силою і здатністю захищати не тільки від хвороб, але й нечистої сили. Для того, аби вберегтися від зла, предки клали цілу головку часнику під ліжко.

Якщо ж людина мала проблеми зі сном, тоді часник клали під подушку.



Часник може захистити від злого ока / Фото Pexels

Сіль

Певно, сіль завжди вважалася найбільш потужним оберегом від злого ока. Коли у людини в житті починалися неприємності, або ж вона думала, що її переслідують невдачі, під подушку потрібно було покласти полотняний мішечок із сіллю.

До слова, варто подбати не тільки про обереги дому, але й про кімнатні рослини – раніше ми розповідали, які з них притягують безшлюбність.

Окрім того, дуже часто сіль використовували і для очищення простору у домі: для цього її розсипали по кутах, аби не впустити в оселю зло.