Положите под подушку эту вещь: притянет удачу и большие деньги

Оказывается, можно защитить себя и привлечь финансовый успех очень простым способом: положить под подушку одну безделушку. Предки пользовались этим методом довольно часто.

Всего несколько предметов под подушкой могут полностью изменить судьбу человека: по крайней мере, в этом убеждены эзотерики, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Главное – правило выбрать безделушки, которые должны быть возле головы во время сна.

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Монета

Предки верили. что монета под подушкой помогает улучшить финансовое положение – и не только человека, который спит с ней, но и всей семьи. Поверья утверждают, что монетка, которая лежит под подушкой, эффективно открывает финансовые потоки.

Монетку нужно класть под подушку на Новолуние – именно в это время результат будет наилучшим. Ведь деньги тогда будут расти вместе с Луной. Впрочем, монетку, которую вы используете для подкладывания под подушку, уже нельзя использовать для расчетов.

Чеснок

Чеснок – это продукт, который издавна наделяли мистической силой и способностью защищать не только от болезней, но и нечистой силы. Для того, чтобы уберечься от зла, предки клали целую головку чеснока под кровать.

Если же человек имел проблемы со сном, тогда чеснок клали под подушку.



Чеснок может защитить от злого глаза / Фото Pexels

Соль

Вероятно, соль всегда считалась наиболее мощным оберегом от злого глаза. Когда у человека в жизни начинались неприятности, или же он думал, что его преследуют неудачи, под подушку нужно было положить полотняный мешочек с солью.

К слову, стоит позаботиться не только об оберегах дома, но и о комнатных растениях – ранее мы рассказывали, какие из них притягивают безбрачие.

Кроме того, очень часто соль использовали и для очистки пространства в доме: для этого ее рассыпали по углам, чтобы не впустить в дом зло.