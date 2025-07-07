Якщо ви хочете засадити свій сад красивими квітами, кущами та деревами, але виявили, що ґрунт на ділянці дуже бідний, передчасно засмучуватися не варто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Ехінацея

Цю квітку обожнюють і садівники, і комахи-запилювачі, тож посадка ехінацей – це чудовий спосіб привабити бджіл та метеликів до вашого саду. Рослина викидає великі квіти, що нагадують ромашки, але можуть бути різних кольорів – від білого до червоного, помаранчевого та найбільш поширеного рожевого.

Ехінацея легко переносить сухий, бідний ґрунт та потребує для росту тільки достатню кількість сонця.



Ехінацеї легко переносять бідний ґрунт / Фото Pexels

Вівсяниця сиза

Дуже красиве зелено-блакитне листя цієї декоративної трави робить її бажаним доповненням до будь-якого саду. Вона добре росте у легкому та бідному ґрунті, а також переносить посуху і зимові холоди.

До речі, раніше ми розповідали, які рослини нізащо не можна обрізати у саду, аби не позбутися цвітіння.

Вербена струнка

Ці низькорослі рослини можуть потішити вас надзвичайно красивими фіолетовими квітами, а також приваблюють бджіл та метеликів звідусіль. Стрункі вербени наповнять ваш сад пишним листям та квітами, а у відповідь потребуватимуть тільки сухого та сонячного місця.

Очиток

Очиток ідеально виглядатиме на садовій клумбі. Ці рослини полюбляють сонце та добре переносять посуху, тому чудово підходять для садів, що мають не дуже якісний, посушливий ґрунт. Насправді у поганому ґрунті очиток росте найкраще – адже велика кількість поживних речовин у землі призводить до появи м'яких, листяних стебел, які не можуть як слід тримати квіти.

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Рудбекія волосиста

Квітка має яскраві помаранчеві пелюстки та насичено-коричневі серединки. Рудбекія може принести у ваш сад колорит і не потребує багатого ґрунту – ідеально підходить для сухої землі з низькою родючістю.