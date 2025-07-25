Садіть ці 7 рослин біля гортензій: вони почнуть цвісти сильніше та яскравіше

Гортензії – це надзвичайно пишні і красиві рослини, але досить вибагливі до сусідів. Тож дуже важливо підібрати правильних компаньйонів для кущів.

Гортензії зазвичай є центром будь-якої композиції у саду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simpe. Але водночас є кілька рослин, які чудово відіграють допоміжну роль для цих рослин – і допоможуть їм цвісти навіть пишніше.

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Астильба

Якщо ви шукаєте невеликих текстурних контрастів, тоді поєднання гостролистих астильб з круглими та пишними гортензіями чудово впишеться у ваш сад. Астильби, як і кущі гортензій, полюбляють тінисті місця та можуть бути у відтінках, які чудово поєднуються між собою.

Лілійники

Ці квіти відомі своїми яскравими кольорами – червоним, помаранчевим, фіолетовим, рожевим та жовтим, і тому вони можуть створити ідеальний та приємний контраст до відтінків гортензій. Лілійники потребують такого ж догляду, як і гортензії, а це значить, що вони чудово уживуться разом.

Окрім того, дві рослини мають однаковий час цвітіння.

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Морозник

Коли ви обираєте рослин-компаньйонів для гортензії, можна звернути увагу й на ті рослини, що мають інший час цвітіння – адже це допоможе вам зробити ділянку цікавою протягом довгого часу у сезоні.

Наприклад, морозник цвіте раніше за гортензію, і може забезпечити тривале цвітіння, що триватиме аж до кінця сезону самих гортензій.

Ехінацея

Ці квіти відомі не тільки своїми високими яскравими квітами та невибагливістю, але й здатністю приваблювати запилювачів. Окрім того, цвітіння чудово поєднується з пишними квітами гортензії.

Ці сонцелюбні багаторічники чудово впишуться у будь-який сад та тішитимуть око впродовж всього сезону.



Ехінацеї чудово ростуть біля гортензій / Фото Pexels

Папороть

Зарості папороті не тільки створюють текстуру, але й мають однакові з гортензією вимоги до освітлення, тож їх можна садити поряд. І гортензії, і папороть полюбляють затінок. Ці багаторічні рослини швидко розростаються та можуть заповнити значну частину простору.

До слова, раніше ми вже розповідали про те, чим потрібно полити гортензії, аби вони пишно цвіли навіть у спеку.

Гейхера

Якщо ви шукаєте рослину з цікавим барвистим листям, що може підкреслити цвітіння гортензії, тоді гейхера – це ідеальний вибір. Також ці дві рослини мають однакові вимоги до освітлення – часткова тінь. Ґрунт під гейхерами потрібно підтримувати вологим.

Хости

Ці невибагливі рослини чудово ростуть у тіні, і чимало садівників радять садити їх поряд з гортензіями. Окрім того, самі хости також можуть цвісти маленькими лавандовими квітами.